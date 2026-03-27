《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.26%，鋰電、醫藥板塊集體走強

A股市場今日低開高走，三大指數盤中翻紅。滬指半日收升0.26%報3899.12點，離3900點一步之遙，深成指也升0.93%，創業板指揚0.83%。滬深兩市半日成交額11406億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量843億或7%。



從板塊來看，鋰礦概念集體爆發，融捷股份(深:002192)四連漲停，盛新鋰能(深:002240)升停封板。消息方面，碳酸鋰期貨持續走強，目前漲4.02%，報163500元。



醫藥板塊亦走強，科拓生物(深:300858)升20%漲停。有數據顯示，截至3月21日，2026年中國創新藥出海BD總包已經達571億美元，首付33億美元，數量達53件。總包相當於2025年全年的41%，已超過2024年全年水平。另外，多家創新藥龍頭確認盈利拐點。恒瑞醫藥2025年創新藥收入佔比近六成，指引2026年增長超30%；諾誠健華、雲頂新耀、晶泰控股等藥企也在2025年實現扭虧為盈。



下跌方面，保險及銀行板塊整體跌0.9%及0.7%。外電報道，中國監管正考慮放寬對部分大型投資者的持股限制，此舉旨在為受經濟放緩衝擊的商業銀行拓寬融資渠道。知情人士表示，金融監督管理總局也在考慮放寬大型國有保險公司對銀行投資的持股限制，其目的是將這些投資引導至規模較小的城市商業銀行。

《經濟通通訊社27日專訊》