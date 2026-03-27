《Ａ股行情》滬綜指收升0.63%重回三千九，本周跌1.1%連挫四周

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▷ 兩市成交1.85萬億元，創去年12月19日以來新低
▷ 醫藥股、鋰電鋰礦股上漲，電力保險煤炭板塊下跌
滬深股市全天低開高走，三大指數集體收高。滬綜指升0.63%收報3913.72點，重返3900關，本周則跌1.1%，連挫四周；深成指今日漲1.13%，創業板指揚0.71%。兩市全天成交僅1.85萬億元（人民幣．下同），為去年12月19日以來新低，較上個交易日縮量904億元或4.7%。
盤面上，醫藥股大幅走強，板塊漲超4%，美諾華(滬:603538)四連漲停。多家創新藥龍頭確認盈利拐點，恒瑞醫藥(滬:600276)2025年創新藥收入佔比近六成，指引2026年增長超30%，該股今日升6.9%。此外，鋰電鋰礦概念爆發，贛鋒鋰業(深:002460)升停，天齊鋰業(深:002466)飆近7%。下跌方面，電力、保險及煤炭板塊陷入調整。
回顧一周，中東局勢仍前景未明，成為擾動全球投資市場最主要因素。美國總統特朗普26日表示，應伊朗方面要求，將暫停對伊朗能源設施的襲擊10天。不過美媒引述談判調解者的話，伊朗並未提出對其能源設施暫停襲擊10天的要求，也尚未就結束戰爭的15點計劃作出最終回應。
中國經濟年初強勁開局，國家統計局數據顯示，1-2月規模以上工業企業利潤同比雙位數增長，尤其裝備製造業和高技術製造業利潤增速明顯加快，電子行業利潤同比增逾兩倍。滬指周初狠跌之後，走勢反覆，今日在數據提振下反彈收升，惟未能扭轉全周跌勢，本周挫1.1%，已經連跌四周共6.1%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4502.57
|+0.56
|上證指數
|3913.72
|+0.63
|7996.96
|深證成指
|13760.37
|+1.13
|10535.80
|創業板指
|3295.88
|+0.71
|科創50
|1300.76
|+0.93
|B股指數
|263.81
|+0.84
|1.54
|深證B指
|1201.29
|+0.40
|0.48
《經濟通通訊社27日專訊》
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