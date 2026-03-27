《Ａ股行情》滬綜指收升0.63%重回三千九，本周跌1.1%連挫四周

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滬深股市全天低開高走，三大指數集體收高。滬綜指升0.63%收報3913.72點，重返3900關，本周則跌1.1%，連挫四周；深成指今日漲1.13%，創業板指揚0.71%。兩市全天成交僅1.85萬億元（人民幣．下同），為去年12月19日以來新低，較上個交易日縮量904億元或4.7%。



盤面上，醫藥股大幅走強，板塊漲超4%，美諾華(滬:603538)四連漲停。多家創新藥龍頭確認盈利拐點，恒瑞醫藥(滬:600276)2025年創新藥收入佔比近六成，指引2026年增長超30%，該股今日升6.9%。此外，鋰電鋰礦概念爆發，贛鋒鋰業(深:002460)升停，天齊鋰業(深:002466)飆近7%。下跌方面，電力、保險及煤炭板塊陷入調整。



回顧一周，中東局勢仍前景未明，成為擾動全球投資市場最主要因素。美國總統特朗普26日表示，應伊朗方面要求，將暫停對伊朗能源設施的襲擊10天。不過美媒引述談判調解者的話，伊朗並未提出對其能源設施暫停襲擊10天的要求，也尚未就結束戰爭的15點計劃作出最終回應。



中國經濟年初強勁開局，國家統計局數據顯示，1-2月規模以上工業企業利潤同比雙位數增長，尤其裝備製造業和高技術製造業利潤增速明顯加快，電子行業利潤同比增逾兩倍。滬指周初狠跌之後，走勢反覆，今日在數據提振下反彈收升，惟未能扭轉全周跌勢，本周挫1.1%，已經連跌四周共6.1%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4502.57 +0.56 上證指數 3913.72 +0.63 7996.96 深證成指 13760.37 +1.13 10535.80 創業板指 3295.88 +0.71 科創50 1300.76 +0.93 B股指數 263.81 +0.84 1.54 深證B指 1201.29 +0.40 0.48

《經濟通通訊社27日專訊》