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AH股新聞

27/03/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收升0.63%重回三千九，本周跌1.1%連挫四周

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.63%報3913.72點，本周累跌1.1%連挫四周
▷ 兩市成交1.85萬億元，創去年12月19日以來新低
▷ 醫藥股、鋰電鋰礦股上漲，電力保險煤炭板塊下跌

　　滬深股市全天低開高走，三大指數集體收高。滬綜指升0.63%收報3913.72點，重返3900關，本周則跌1.1%，連挫四周；深成指今日漲1.13%，創業板指揚0.71%。兩市全天成交僅1.85萬億元（人民幣．下同），為去年12月19日以來新低，較上個交易日縮量904億元或4.7%。

　　盤面上，醫藥股大幅走強，板塊漲超4%，美諾華(滬:603538)四連漲停。多家創新藥龍頭確認盈利拐點，恒瑞醫藥(滬:600276)2025年創新藥收入佔比近六成，指引2026年增長超30%，該股今日升6.9%。此外，鋰電鋰礦概念爆發，贛鋒鋰業(深:002460)升停，天齊鋰業(深:002466)飆近7%。下跌方面，電力、保險及煤炭板塊陷入調整。

　　回顧一周，中東局勢仍前景未明，成為擾動全球投資市場最主要因素。美國總統特朗普26日表示，應伊朗方面要求，將暫停對伊朗能源設施的襲擊10天。不過美媒引述談判調解者的話，伊朗並未提出對其能源設施暫停襲擊10天的要求，也尚未就結束戰爭的15點計劃作出最終回應。

　　中國經濟年初強勁開局，國家統計局數據顯示，1-2月規模以上工業企業利潤同比雙位數增長，尤其裝備製造業和高技術製造業利潤增速明顯加快，電子行業利潤同比增逾兩倍。滬指周初狠跌之後，走勢反覆，今日在數據提振下反彈收升，惟未能扭轉全周跌勢，本周挫1.1%，已經連跌四周共6.1%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004502.57+0.56　
上證指數3913.72+0.637996.96
深證成指13760.37+1.1310535.80
創業板指3295.88+0.71　
科創501300.76+0.93　
B股指數263.81+0.841.54
深證B指1201.29+0.400.48

《經濟通通訊社27日專訊》

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