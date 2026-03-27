中集集團(02039)去年盈利2.2億人幣，跌93%，派息17.9分

中集集團(02039)(深:000039)公布，截至去年12月31日止年度盈利約2.2億元（人民幣．下同），跌92.6%，每股盈利3分，派末期股息每股17.9分。



該集團指，營業收入約1566億元，跌11.8%，營業利潤28億旡，跌56.64%，加權平均淨資產收益率0.29%，跌5.71個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》