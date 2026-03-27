  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/03/2026 08:09

中遠海能(01138)去年盈利40億人幣持平，派息38分

　　中遠海能(01138)(滬:600026)公布，截至去年12月31日止年度盈利約40.4億元（人民幣．下同），基本持平，每股盈利82.62分，派末期股息每股38分。

　　該集團指，營業收入約237億元，升2.3%，運輸量上升2.6%；運輸周轉量上升8.1%；毛利率下降1.2個百分點。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)106.13億元，上升3.4%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從日相訪美到美軍基地的爭議

26/03/2026 13:40

大國博弈

說說心理話

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區