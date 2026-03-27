中遠海能(01138)去年盈利40億人幣持平，派息38分

中遠海能(01138)(滬:600026)公布，截至去年12月31日止年度盈利約40.4億元（人民幣．下同），基本持平，每股盈利82.62分，派末期股息每股38分。



該集團指，營業收入約237億元，升2.3%，運輸量上升2.6%；運輸周轉量上升8.1%；毛利率下降1.2個百分點。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)106.13億元，上升3.4%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》