《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(26日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2582.89
|中國平安
|(601318)
|1456.48
|佰維存儲
|(688525)
|1135.92
|亨通光電
|(600487)
|1080.89
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1037.48
|海光信息
|(688041)
|975.64
|兆易創新
|(603986)
|961.96
|源杰科技
|(688498)
|893.31
|長飛光纖
|(601869)
|884.03
|工業富聯
|(601138)
|876.67
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3019.97
|中際旭創
|(300308)
|2950.89
|新易盛
|(300502)
|2948.44
|天孚通信
|(300394)
|2632.60
|華工科技
|(000988)
|1964.28
|東山精密
|(002384)
|1890.26
|立訊精密
|(002475)
|1856.37
|陽光電源
|(300274)
|1784.81
|比亞迪
|(002594)
|1139.97
|滬電股份
|(002463)
|1130.34
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽