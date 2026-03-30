中航科工(02357)全年純利跌19%至18億人幣，派息6.65分

中航科工(02357)公布，截至去年12月31日止年度純利17.65億元（人民幣．下同），按年跌19.3%；每股盈利22.1分，派發末期股息每股6.65分。



該集團指，營業總收入894.42億元，升2.8%，主因航空配套系統產品收入同比增長所致。去年度航空整機業務收入285.5億元，升0.28%，其中直升機本期收入244.2億元，跌5.87%，佔航空整機業務總收入85.51%；航空整機業務毛利率7.22%，跌1.3個百分點。於去年12月31日，集團資本負債率為10.01%。



*4上市附屬公司業績3升1跌*



中航科工公布4間上市附屬公司截至12月31日止年度業績，其中中航載機(滬:600372)純利10.7億元，按年升2.6%，每股盈利22.07分；營收242.12億元，升1.4%。



該集團指，中航光電(深:002179)純利21.6億元，按年跌35.6%；營收213.86億元，升3.4%。此外，中直股份(滬:600038)純利6.5億元，按年升17.3%；營收290.86億元，跌2.3%。至於洪都航空(滬:600316)純利3976萬元，按年升1.3%；營收74.49億元，升41.8%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》