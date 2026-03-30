金風科技(02208)全年純利多賺49%至28億人幣，派息20分

金風科技(02208)(深:002202)公布，截至去年12月31日止年度純利27.74億元(人民幣．下同)，按年升49.1%；每股盈利64分，派發末期股息每股20分。



該集團指，收入727.82億元，升28.8%，主因風機及零部件銷售規模增加，風機製造與銷售板塊收入同比增加；其中風機及零部件收入572.1億元，升約47%，佔收入78.6%；風力發電機組對外銷售容量約2.7萬MW，升65.9%；毛利102.4億元，升32.7%；毛利率14.07%，升0.42個百分點；稅前利潤39.89億元，升89.6%；銷售及分銷開支約15億元，升13.3%；行政開支50.6億元，升2.6%；加權平均淨資產收益率7.08%，升2.17個百分點。



截至去年12月底，在手外部訂單共計約5萬MW，同比增長約12%，其中海外訂單量約9270MW，同比增長31.8%，內部訂單約3240MW，同比增加39.6%。於去年12月底，全球累計權益併網裝機容量約9951MW，權益在建風電場容量約2521MW。集團現金及現金等價物為95.1億元，跌14.6%；資本負債比率為63.78%，跌1.93個百分點；截至去年底，集團共有803家附屬公司。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》