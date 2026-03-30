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AH股新聞

30/03/2026 08:39

《駐京專電》國航中朝航線今起恢復運行，每周一班

　　據《新華社》報道，今日上午，國航CA121航班由北京首都機場起飛前往朝鮮平壤，標誌著暫停六年的國航中朝航線恢復運行。

　　國航官網顯示，該航班機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，每周一班。CA121於北京時間08:05從首都機場起飛，當地時間11:00抵達平壤機場；CA122將於平壤時間12:00從平壤機場起飛，北京時間12:55抵達首都機場。此前，朝鮮高麗航空已於2023年8月重啟平壤至北京航線，每周執飛兩班。

*金正恩回電習近平：朝中關係應提升到更高階段*

　　另外，《朝中社》報道，北韓國務委員長金正恩27日回電中國國家主席習近平，對習近平26日發去賀電，祝賀他再次當選北韓國務委員長表示感謝。

　　報道指，金正恩在回電中表示，通過習近平的賀電感受到中國黨及政府，對北韓的不變支持和友好情誼，又指按照去年9月兩人會晤達成的重要協議，朝中傳統關係順應兩黨及兩國人民的志向提升到更高階段，北韓勞動黨和政府堅定不移繼續深入發展，以社會主義為核心的朝中友好合作關係。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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