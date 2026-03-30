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30/03/2026 08:53

【國務會議】李強：建設雄安新區要增強北京非首都功能疏解動力

　　國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，會議強調，建設雄安新區要聚焦現階段重點任務集中發力，增強北京非首都功能疏解動力和承接引力，一體抓好高質量建設和高效能治理，集聚京津冀等各方面優勢培育現代化產業體系，不斷提升內生發展動力。各有關方面要強化大局觀、執行力，在政策制度創新、重大平台布局、區域經濟合作等方面給予新區更大支持，及時研究新情況、解決新問題，凝聚雄安新區建設發展的更大合力。

*服務業要加大財稅、金融、要素保障等支持*

　　會議指出，服務業是現代化產業體系的重要組成部分，要充分挖掘服務業發展潛力，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展。要聚焦帶動性強的重點領域，完善政策配套和體制機制，加大財稅、金融、要素保障等支持，擴大服務業市場准入和開放領域，充分釋放市場活力。要形成工作合力，構建服務業發展多維度綜合評價指標，充分調動各方面發展服務業的積極性、主動性。

*抓好分級診療體系建設和醫療衛生強基工程實施*

　　會議指出，要統籌抓好分級診療體系建設和醫療衛生強基工程實施，以常見病、慢性病為重點引導群眾基層首診，以增強就醫連續性為導向優化轉診服務管理，扎實做好家庭醫生簽約服務，推動醫療衛生服務下沉和基層能力提升。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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