《駐京專電》人行宣昌能會見馬爾代夫貨幣管理局行長，就兩國金融合作等交流

人民銀行副行長宣昌能23日會見來訪的馬爾代夫貨幣管理局行長阿哈邁德．穆納瓦爾，雙方就兩國經濟金融形勢、金融合作等共同關心的議題進行了交流。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》
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30/03/2026 08:56
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