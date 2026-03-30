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30/03/2026 09:03

《駐京專電》李雲澤晤美中貿易全國委員會會長，就中美金融合作等交流

　　國家金融監督管理總局局長李雲澤26日會見美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）一行。雙方就宏觀經濟金融形勢、中美金融合作以及美資機構在華發展等議題進行交流。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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