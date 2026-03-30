《駐京專電》北京5月1日起全域管制無人駕駛航空器，未經批准不得飛行

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

北京市十六屆人大常委會第二十三次會議近日表決通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，對無人駕駛航空器的飛行和銷售、運輸、存儲等作出規範。《規定》自5月1日起實施，其中明確，北京全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外無人機飛行，必須提前向空管部門申請並獲批，未經批准即為「黑飛」。



《規定》明確，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均需提出申請；綜合考慮實際情況，規定明確可以為有需求的飛行活動劃定專門飛行場地。《規定》並明確，禁止非法生產、組裝、拼裝、改裝無人駕駛航空器或者破解其系統；不得向在北京市行政區域內的單位和個人銷售、出租無人駕駛航空器及其核心部件；禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域（鐵路、民航、公路、寄遞、私家車均適用），現有無人駕駛航空器完成實名登記和信息核實的，由所有者攜帶的除外。



北京市市場監管局表示，將指導線上線下經營主體合規經營，電子商務經營者應按照法規施行節點，在交易環節採取可行技術手段執行相關工作要求，發現違法行為應採取必要處置措施並向市場監管部門報告。



*個人自用3架及以下可自行存放*



《規定》又明確，個人自用3架及以下可自行存放，不視為存儲場所。因反恐維穩、搶險救災、重大活動等工作，以及教學、技術研發、生產、農林業生產、體育訓練比賽等需要，經公安機關等部門安全評估後可以購買、運輸和存儲無人駕駛航空器。



此外，按照北京市統一安排，將在延慶區劃定專門飛行場地，在確保安全的前提下適時有序開放。延慶區委常委、副區長蘇禮華介紹，延慶具備良好的低空安全產業基礎和低空飛行管理實踐經驗。2025年12月成立了低空飛行管理服務中心，專門負責低空基礎設施規劃建設、低空飛行活動監管等工作，同時建設了低空飛行管理平台，在168平方公里內布設了低空智能網聯設施。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》