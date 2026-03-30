《駐京專電》國家糧儲局召開民企座談會：加強糧食收儲調控，完善常態化溝通機制

國家糧食和物資儲備局局長劉煥鑫27日主持召開民營糧食企業座談會，聽取民營糧食企業發展情況。劉煥鑫表示，國家糧食和物資儲備局將加強糧食收儲調控，促進產銷銜接，強化執法監管，完善與民營企業的常態化溝通機制，努力為民營糧食企業發展提供更好的服務。希望民營糧食企業搶抓發展機遇，持續做大做強做優。



*實施全穀物行動計劃拓展糧油產品市場新空間*



劉煥鑫強調，國家「十五五」規劃綱要引領糧食產業發展方向，糧食加工大規模設備更新、糧食流通提質增效項目助推糧食企業改造升級，實施全穀物行動計劃拓展糧油產品市場新空間，糧食收儲調控持續穩固糧源保障，為糧食產業高質量發展創造了良好條件、提供了有力支撐。



會上，河北玉鋒實業、黑龍江賓縣禹王、上海良龍糧油、江蘇金洲糧油、浙江寶隆米業、安徽聯河股份、江西雙胞胎集團、山東諸城興貿玉米、山東發達麵粉、河南志情麵業、海南澳斯卡國際糧油、四川鐵騎力士等12家從事糧食收儲貿易、糧油加工、食品加工、飼料加工的民營糧食企業負責人，介紹了企業一季度生產經營情況，分析了市場運行態勢和行業發展形勢，並就進一步加大對民營糧食企業發展的支持力度提出了具體意見建議。劉煥鑫就科學把握糧食市場形勢，著力解決企業發展面臨的實際問題，與各位民營糧食企業負責人深入交流。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》