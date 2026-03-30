《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1926.15
|中國鋁業
|(601600)
|1676.20
|兆易創新
|(603986)
|1623.07
|瀾起科技
|(688008)
|1381.58
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1322.38
|源杰科技
|(688498)
|1102.94
|貴州茅台
|(600519)
|1085.30
|寒武紀
|(688256)
|975.79
|中國平安
|(601318)
|896.70
|亨通光電
|(600487)
|849.44
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3220.18
|新易盛
|(300502)
|2547.77
|中際旭創
|(300308)
|2045.14
|陽光電源
|(300274)
|1968.78
|天孚通信
|(300394)
|1770.36
|濰柴動力
|(000338)
|1390.62
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1374.56
|立訊精密
|(002475)
|1307.92
|美的集團
|(000333)
|1124.75
|比亞迪
|(002594)
|1101.26
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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