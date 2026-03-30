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AH股新聞

30/03/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)1926.15
中國鋁業(601600)1676.20
兆易創新(603986)1623.07
瀾起科技(688008)1381.58
恒瑞醫藥(600276)1322.38
源杰科技(688498)1102.94
貴州茅台(600519)1085.30
寒武紀(688256)975.79
中國平安(601318)896.70
亨通光電(600487)849.44

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3220.18
新易盛(300502)2547.77
中際旭創(300308)2045.14
陽光電源(300274)1968.78
天孚通信(300394)1770.36
濰柴動力(000338)1390.62
贛鋒鋰業(002460)1374.56
立訊精密(002475)1307.92
美的集團(000333)1124.75
比亞迪(002594)1101.26

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

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