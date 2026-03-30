《神州頭條》財經報章頭版摘要：上交所「三重聚力」健全投融資相協調資本市場功能

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



精準施策，加快建設金融強國

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「十五五」規劃綱要提出，加快建設金融強國。專家認為，推動金融高質量發展、加快建設金融強國，要完善貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，保障貨幣政策對實體經濟的支持效能。



上交所：以投融資綜合改革推動制度更加包容適配

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上交所理事長邱勇日前在2026北外灘財富與文化論壇上表示，站在「十五五」開局的新起點，上交所將始終堅持市場化、法治化、國際化的發展方向，推動制度更加包容適配、上市公司更加質高績優、市場運行更加穩健韌性、金融與文化更加深度融合。



港股IPO活力持續釋放，科技賽道成資本「新寵」

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3月30日，華沿機器人、極視角、瀚天天成、德適-B等新股同日登陸港交所，港股IPO市場活力持續釋放。Wind數據顯示，截至3月29日，今年以來共有34家公司在港上市，融資額1044.92億港元，融資數、融資額均較去年同期大幅增加。



《上海證券報》



上交所：「三重聚力」健全投融資相協調的資本市場功能

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上交所理事長邱勇28日出席2026北外灘財富與文化論壇，從三方面介紹了上交所深化資本市場投融資綜合改革、培育中國特色金融文化的實踐。「站在『十五五』開局的新起點，推動制度更加包容適配、上市公司更加質高績優、市場運行更加穩健韌性、金融與文化更加深度融合。」



公募基金春季策略會傳遞信心：中國資產韌性凸顯，看好多元投資機遇

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近期，富國基金、滙豐晉信基金、長信基金等多家基金公司陸續召開春季策略會。多位基金經理公開表示，權益資產整體估值處於歷史低位，隨著上市公司盈利水平的回升，後續投資機會將呈現多元態勢，當前正是布局的好時機。



在中關村論壇，看見智能經濟「新」形態

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作為科技創新與產業創新的「試驗田」和「展示窗」，中關村論壇年會是未來社會智能經濟的生動預演與鮮活縮影。在科技創新浪潮奔湧向前、產業升級步伐持續加快的當下，世界更加矚目「北京時間」，聆聽「中關村聲音」。



《證券時報》



積極入市得好報，上市險企去年投資收益近年最好

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日前，A股五大上市險企2025年年報已悉數出爐。截至2025年末，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險合計實現歸母淨利潤4252.91億元，同比增22.4%。在加大中長期資金入市力度的政策指引下，五大險企二級市場權益投資比例均顯著提升。



上交所邱勇：深化投融資綜合改革，不拘一格力挺硬科技企業

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上交所理事長邱勇近日在2026北外灘財富與文化論壇上表示，站在「十五五」開局的新起點，上交所將始終堅持市場化、法治化、國際化的發展方向，推動制度更加包容適配、上市公司更加質高績優、市場運行更加穩健韌性、金融與文化更加深度融合。



科創新範式：推門即見「事業合夥人」

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「十五五」規劃綱要明確提出，要構建同科技創新相適應的科技金融體制，完善長期資本投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策。在2026中關村論壇年會「AI未來論壇」上，一場關於資本與源頭創新如何深度耦合的討論，讓人深受啟發。