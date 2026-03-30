《神州經脈》國民黨主席下月受邀訪陸，監管加強防治不正當競爭

滬深股市探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.24%，報3923.29點，守住3900點；深成指跌0.25%，創業板指跌0.68%。滬深兩市全日交易額1.92萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量626億元或3%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9130，較上個交易日4時30分收盤價跌25點子，四連跌，創3月9日以來三周新低，全日在6.9039至6.9211之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9223，較上個交易日跌82點子，三連跌，創3月2日以來四周新低，較市場預測偏弱18點。



*今日新聞精選*



1. 中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問，陸方將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。中國國民黨主席辦公室對此回應稱，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平，為民生增福祉。對上一次國民黨主席到訪大陸是2016年11月洪秀柱率團。



2. 市場監管總局發布關於進一步貫徹實施《中華人民共和國反不正當競爭法》的通知。通知強調，綜合運用各類反不正當競爭措施，著力防治平台經濟、光伏、鋰電池、新能源汽車等重點行業和領域「內捲式」競爭。《通知》稱要精準辨識和依法查處平台企業無正當理由，利用搜索排名、經營評價、算法控制等手段，或在補貼、紅包、折扣等活動中，強制或者變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。



3. 國家糧食和物資儲備局局長劉煥鑫27日主持召開民營糧食企業座談會，聽取民營糧食企業發展情況。12家從事糧食收儲貿易、糧油加工、食品加工、飼料加工的民營糧食企業負責人參會。劉煥鑫表示，國家糧食和物資儲備局將加強糧食收儲調控，促進產銷銜接，強化執法監管，完善與民營企業的常態化溝通機制，努力為民營糧食企業發展提供更好的服務。希望民營糧食企業搶抓發展機遇，持續做大做強做優。



4. 商務部副部長盛秋平今日在國新辦發布會上介紹，第六屆國際消費品博覽會將於今年4月13日至18日在海南省舉辦。本屆消博會將有來自60多個國家和地區的超過3400個品牌參展，參展國際展品佔比65%，較去年提升20個百分點。盛秋平又表示，將推出優化離境退稅2.0版措施，讓境外旅客購物更便利、更實惠；出台推動商品消費擴容升級的措施，擴大國貨潮品、國際精品、時尚名品、外貿優品等消費。



5. DeepSeek服務昨晚9時許開始突發大規模中斷，網頁端與App持續癱瘓，用戶遭遇登錄失敗、對話中斷及內容丟失，話題登上微博熱搜。直至今早10時許，DeepSeek官方服務狀態網站顯示，服務異常問題已解決；用戶測試亦發現，DeepSeek服務已經能夠正常使用。



6. 據《新華社》報道，今日上午，國航CA121航班由北京首都機場起飛前往朝鮮平壤，標誌著暫停六年的國航中朝航線恢復運行。國航官網顯示，該航班機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，每周一班。CA121於北京時間08:05從首都機場起飛，當地時間11:00抵達平壤機場；CA122將於平壤時間12:00從平壤機場起飛，北京時間12:55抵達首都機場。



7. 據世界數據組織籌委會，世界數據組織今天在北京完成組建，選舉產生首屆理事、監事和組織負責人。這標誌著世界數據組織正式投入運行。這是全球首個旨在推動數據發展與治理實踐的專業性國際組織，總部設在北京。國家主席習近平今日向世界數據組織成立致賀信，指中國將秉持共商共建共享理念，支持世界數據組織發揮作用，同各方一道凝聚數據治理規則共識，推動數智技術創新，促進數據安全有序流動和高效開發利用。



8. 海南自由貿易港在3月27日封關運作滿100天。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應有關海南自貿港「封關滿100天」時表示，從順利開局到蓬勃發展，海南自貿港交出了一份亮眼的百日答卷。隨著零關稅、低稅率等政策的落地，海南的人流量、貨流量和企業數量迅猛增長，免簽入境旅客同比增長54.2%，外貿進出口同比增長32.9%；新增外資企業737家，同比增長超過三成。