《鍾之日記》局勢未穩定，入內銀避風

3月30日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



受中東戰火持續拖累，美股周五（27日）遭遇重創，加上港股業績表現不佳，恒指重失兩萬五後繼續向下走，早段曾跌542點至24409，創一周新低，不過午收前市況顯著回順，並維持至全日收市，恒生指數收報24750，跌201點或0.8%，主板成交逾2854億元。



*滬綜指收升0.24%，守住三千九*



滬深股市探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.24%，報3923.29點，守住3900點；深成指跌0.25%，創業板指跌0.68%。滬深兩市全日交易額1.92萬億元人民幣，較上個交易日增量626億元或3%。



盤面上，有色板塊全日強勢，天山鋁業(深:002532)等多股漲停。黃金概念尾盤走高，赤峰黃金(滬:600988)收漲近8%，山金國際(深:000975)、山東黃金(滬:600547)漲幅居前。中東戰事持續升溫，市場避險情緒反覆，國際金價早盤一度下跌1.7%。伊朗官員表示，正嚴肅考慮退出《不擴散核武器條約》，並計劃對通過霍爾木茲海峽的船隻實施更嚴格的准入與收費制度。



農業股亦持續造好，消息面上，國家糧食和物資儲備局於27日召開民營糧食企業座談會，強調將加強糧食收儲調控，促進產銷銜接，強化執法監管，完善與民營企業的常態化溝通機制，努力為民營糧食企業發展提供更好的服務。



下跌方面，電力、保險股跌幅居前，酒店餐飲股亦震盪走低。市場監管總局進一步整治平台經濟、光伏、鋰電池、新能源汽車等重點行業和領域「內捲式」競爭，將查處平台企業利用搜索排名、經營評價、算法控制、限制流量等手段，或藉補貼、優惠、紅包等活動，強制或者變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。



*內銀股逆市上升成資金避風港*



因應內銀經營環境轉變，未來估值有望獲上調，加上近期中東局勢不穩，內銀股因低估值、高股息及與國際局勢關聯度較低的特性，成為資金避風港，成功跑贏大市。



內銀股逆市造好，建設銀行(00939)升1.9%報8.24元，創近期新高；工商銀行(01398)亦升1.8%，報6.74元，也是近期新高；交通銀行(03328)升1%，報7.02元；招商銀行(03968)升0.9%，報49.4元；中國銀行(03988)升0.6%，報4.89元。



工行、交行、招行等多家銀行披露最新年報顯示，淨息差數據在去年四季度未見進一步下滑。而建行、郵儲銀行(01658)、平安銀行(深:000001)截止2025年末的淨息差分別為1.34%、1.66%和1.78%，雖較去年三季度末進一步下滑，幅度也控制在0.01到0.02個百分點左右。



銀河證券等機構明確指出，「存款重定價將是2026年銀行業績反彈的最主要驅動，淨息差有望上半年企穩，全年利潤彈性顯著」。對估值而言，這意味著股本回報率與每股盈利的改善空間充足，市場已將其視為「確定性明朗的業績催化」。



據《路透》上周報道，國家金融監督管理總局已於1月與部分銀行開會討論，放寬2018年以來「單一投資者持股5%以上股份只能參股2家或控股1間銀行」的嚴格限制，擬允許符合條件的股東額外參股/控股1至2間銀行。大戶投資者未來可能可以同時成為三間、甚至更多間銀行的重要股東（持股超過5%）。



這意味著，政策鬆綁一旦落地，相當於為險資等長期資本打開新的配置空間，不僅可以在現有持倉基礎上繼續增持，更有機會將觸角延伸至更多優質銀行，大大擴闊資金流入銀行股的格局。



*比亞迪去年「增收不增利」，股價跌近1%*



比亞迪(01211)27日晚間發布2025年年報，公司年度盈利約326.19億元人民幣，下跌18.9%，遜於預期的356.46億元人民幣，是自2021年以來首次錄得年盈利下滑；期內收入按年升逾3%至8039.65億元人民幣，亦明顯差過預期的8362.58億元人民幣；毛利率下降至17.7%，跌至近三年低點。單計第四季，比亞迪盈利下跌38%至93億元人民幣，營業額下降約14%至2377億元人民幣，是連續第三季業績差過預期。



受業績拖累，比亞迪股價早盤低開4.6%，最終跌幅收窄至約0.7%，報105.8元。旗下從事電子零部件生產與組裝的子公司比亞迪電子(00285)去年收入升1.22%至1794.77億元人民幣，盈利則跌約17.61%至35.15億元人民幣；比亞迪電子今日股價下挫4.8%，報29.12元。



儘管盈利大減，比亞迪仍交出不俗的銷量表現。2025全年銷量460.24萬輛，同比增長7.73%，連續四年穩居全球新能源汽車銷量榜首，連續三年躋身全球汽車集團銷量前十。此外，比亞迪汽車全年出口量首次突破百萬，按年增長1.4倍，新能源汽車出口量位居全國首位。財報顯示，比亞迪境外營業額達3107億元人民幣，佔總營收比例進一步擴大至約38%，國際化收入成為業績重要增量來源。



據《彭博》引述知情人士透露，比亞迪管理層在今日舉行的分析師簡報會上表示，公司有信心在2026年實現出口量達150萬輛的目標。此前，比亞迪曾在1月公布，2026年出口目標是130萬輛，即新目標較舊目標提升15%。報道指，比亞迪目前正依靠海外市場增長來抵消國內銷量的下滑。



摩根大通研報指，比亞迪去年業績較該行預期低3%，主要由於所持有66%權益的比亞迪電子表現遜預期，而汽車業務則符合預期。該行認為，若今年油價維持在每桶80美元或以上，國內及全球的新能源汽車需求將較預期強勁，而在過往油價波動期間，比亞迪不僅跑贏MSCI中國汽車股，更跑贏整體市場。基於此，該行上調比亞迪國內及出口的銷量預測，並將比亞迪H股目標價由110元升至120元，維持「增持」評級。



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