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AH股新聞

30/03/2026 11:15

《中國要聞》內地內存條價格據報斷崖式下跌，或因囤積大戶拋售

　　據內媒《中國經營報》昨日報道，上周開始，市場的內存條(RAM)價格出現斷崖式下跌，市場普遍認為前期囤積內存的大戶正在拋售。報道引述在百腦匯經營存儲設備多年的批發商王老闆說，「上周六開始，價格直接崩了，一天就掉了一百多塊（人民幣．下同）」。

　　王老闆以個人消費者最常購買的16G 3200MHz內存條為例，去年5月其價格約130多元，同年下半年開始一路狂飆，到12月最高峰時漲到980元，然後一直在高位震盪，直到上周六（21日）開始直線往下跌，至27日價格已回落到700元附近。

　　報道稱，這輪價格下降的原因，是市場供需關係和囤貨心態共同作用的結果。王老闆認為，「最根本的原因，還是需求沒了」，由於價格漲得太高，不是剛需不會考慮購買，「和去年11月份之前比，我們的銷量跌了60%都不止」。一位老闆亦透露，去年漲價的時候很多圈外人一哄而上囤貨，現在價格一掉就引發了拋售，但市場承接能力並不好。因此，內存市場罕見地出現「倒掛」情況，品牌出廠價高於市場拋售價格。

　　此外，谷歌發布的名為「TurboQuant」的新型壓縮算法，將大型語言模型運行時的鍵值緩存內存佔用減少至少六成，也導致了存儲板塊股價劇烈下跌。英國《金融時報》報道稱，受谷歌最新研究影響，美國內存芯片股市值本周蒸發近1000億美元。
《經濟通通訊社30日專訊》

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