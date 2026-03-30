北京泡泡瑪特樂園門票擬4月底及7月底漲價，平日門票從88元加至178元

泡泡瑪特(09992)城市樂園今日發布調價公告稱，將於2026年4月30日迎來部分新區域的開放，到時將啟用新的門票方案，並於4月16日起開售。該樂園預計7月30日將實現全面開放，並整體上調門票價格。



據了解，樂園2023年9月開園時，平日標準門票價格為成人150元‌（人民幣．下同）、兒童130元。此後，因園區部分區域升級改造，可遊玩設備有限，樂園自2025年4月起臨時下調標準門票價格至平日88元、高峰日118元。目前，樂園平日大人和兒童的門票價格均為88元/人，平日門票+3次嘉年華套票為148元/人，親子平日門票（一大一小）為168元，家庭平日門票（兩大一小/一大兩小）價格為238元。此外，該樂園還有588元的雙人餐，以及788元的三人套餐。



最新公告顯示，4月30日到7月29日，樂園的標準遊樂票平日價格為148元（人民幣．下同）/人，高峰日價格為178元/人；標準遊+嘉年華3次票的平日價格為198元/人，高峰日價格為228元/人；入園觀光票平日88元/人，高峰日118元/人。標準遊樂票包括無限次玩遊樂設備等。



*特定高峰期將加價至238元*



在泡泡瑪特城市樂園7月30日全面開放後，票價將上調10-60元。其中，標準遊樂票平日價格為178元/人，高峰日價格為208元/人，特定高峰期為238元/人；標準遊+嘉年華3次票的平日價格為228元/人，高峰日價格為258元/人，特定高峰期為288元/人；入園觀光票平日98元/人，高峰日和特定高峰日為128元/人。



去年6月，泡泡瑪特城市樂園曾因票價性價比低引發熱議。部分遊客反映，該樂園88元的門票價格稍顯昂貴，除與IP人偶合影和觀看午間集體表演外，可供遊玩的項目較少。



泡泡瑪特城市樂園位於北京朝陽區朝陽公園內，是泡泡瑪特國際集團打造的首個潮玩行業沉浸式IP主題樂園，園區佔地面積約4萬平方米，於2023年9月26日開業。今年3月25日，泡泡瑪特首席運營官司德在2025年度業績發布會上稱，泡泡瑪特樂園二期正在進行深化設計，預計在2027年啟動建設，增加SKULLPANDA和星星人的場景。（jq、sl）

《經濟通通訊社30日專訊》