【中東戰火】特朗普稱中東衝突或很快停止，中國外交部籲盡快啟動和談進程

在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，特朗普說有可能很快就會停止在中東的衝突，應該停止對於能源設施等一切目標的襲擊。
中國外交部發言人毛寧回應稱，中方已經多次強調，戰事延宕不符合任何一方的利益，只有談起來才能避免更多的傷亡，才能防止戰事蔓延。中方再次呼籲各方拿出誠意，抓住一切和平的機會和窗口，盡快啟動和談進程，盡早結束這場本不該發生的戰爭。
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
30/03/2026 15:46
在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，特朗普說有可能很快就會停止在中東的衝突，應該停止對於能源設施等一切目標的襲擊。
中國外交部發言人毛寧回應稱，中方已經多次強調，戰事延宕不符合任何一方的利益，只有談起來才能避免更多的傷亡，才能防止戰事蔓延。中方再次呼籲各方拿出誠意，抓住一切和平的機會和窗口，盡快啟動和談進程，盡早結束這場本不該發生的戰爭。
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰30/03/2026 15:57 《Ａ股評論》胡錫進：「必須給今天的Ａ股點讚」，亞洲股市普跌…
下一篇新聞︰30/03/2026 15:21 北京泡泡瑪特樂園門票擬４月底及７月底漲價，平日門票從８８元…
30/03/2026 17:01 《鍾之日記》局勢未穩定，入內銀避風
30/03/2026 16:17 《中國要聞》外交部：海南自貿港「百日答卷」亮眼，外貿進出口…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N