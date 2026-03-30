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AH股新聞

30/03/2026 15:46

【中東戰火】特朗普稱中東衝突或很快停止，中國外交部籲盡快啟動和談進程

　　在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，特朗普說有可能很快就會停止在中東的衝突，應該停止對於能源設施等一切目標的襲擊。

　　中國外交部發言人毛寧回應稱，中方已經多次強調，戰事延宕不符合任何一方的利益，只有談起來才能避免更多的傷亡，才能防止戰事蔓延。中方再次呼籲各方拿出誠意，抓住一切和平的機會和窗口，盡快啟動和談進程，盡早結束這場本不該發生的戰爭。
《經濟通通訊社30日專訊》

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