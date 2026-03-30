《Ａ股行情》滬綜指低開0.75%，有色鋁板塊開盤大漲

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美國總統特朗普29日表示，美國與伊朗通過「中間人」巴基斯坦進行的間接談判「進展順利」。對於能否達成停火協議、重新開放霍爾木茲海峽，特朗普未透露具體細節，但稱協議可能很快就能達成。A股三大指數今早均低開，滬綜指低開0.75%，報3884.28點，深成指低開1.03%，創業板指低開1.26%。CPO概念、算力股跌幅居前。



有色鋁板塊開盤大漲，天山鋁業(深:002532)等多隻個股開盤漲停。此前，海灣國家巴林和阿拉伯聯合酋長國境內兩家大型鋁廠分別證實遭到伊朗方面襲擊。受此消息刺激，倫敦金屬交易所(LME)鋁價在亞洲早盤交易中一度上漲6%。



銀行股普遍走軟。內地國有大行去年盈利基本持平，利潤率繼續承壓。工商銀行(01398)(滬:601398)去年淨利潤增0.7%至3686億元（人民幣．下同），中國建設銀行(00939)(滬:601939)利潤升1%，交通銀行(03328)(滬:601328)則升2.2%。



此外，據《彭博》引述知情人士報道，長春發展農村商業銀行已決定暫緩支付本金規模為6億元的債券「21長春發展農商二級」的利息，該行還決定放棄行使本期債券的贖回權。吉林省的延邊農村商業銀行也將延遲支付「17延邊農商二級02」的利息，該債券本金規模為3億元。



另外，人行今日進行2695億元7天期逆回購，公開市場有80億元逆回購到期，即今日淨投放2615億元。本周公開市場將有4742億元逆回購到期。

《經濟通通訊社30日專訊》