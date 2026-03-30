《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.23%，農業、有色板塊漲幅居前

滬深股市低開高走，滬指拉升翻紅，此前一度跌超1%，半日收升0.23%，報3922.72點，重返3900關；深成指半日跌0.12%，創業板指跌0.5%，跌幅亦有所收窄。滬深兩市半日成交額13209億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1803億或約16%。



盤面上，農業股集體走強，北大荒(滬:600598)等多股漲停。消息面上，高盛在研報中表示，對農業市場而言，更大的風險可能來自農作物產量下降，而不僅僅是投入成本上升。化肥短缺可能導致因施肥延遲或不當而造成產量降低，同時一些農民可能轉向化肥密集度較低的作物，進一步收緊穀物供應。



石油板塊繼續回彈，三桶油A股均走高。伊朗已同意額外批准20艘巴基斯坦籍船隻通過霍爾木茲海峽，預計每天將有兩艘船安全通航。近期，馬來西亞及泰國政府也獲得伊朗承諾，允許其船隻安全通過霍爾木茲海峽。國際油價短線走低，WTI日內漲幅收窄至1.8%，此前漲3%。



下跌方面，電力、電池概念下挫。華電能源(滬:600726)、晉控電力(深:000767)、華電遼能(滬:600396)跌停。截至3月27日，港口煤價升至761元/噸，創年內新高。據悉，煤炭仍為火電企業的主要可變成本，若煤炭價格大幅上漲，將直接影響火電企業盈利能力。

《經濟通通訊社30日專訊》