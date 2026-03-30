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AH股新聞

30/03/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升0.24%守住三千九，農業、有色板塊全日強勢

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.24%報3923.29點，深成指跌0.25%
▷ 有色、農業板塊走強，黃金概念股尾盤上漲
▷ 國家糧食局召開民營企業座談會，強調糧食收儲調控

　　滬深股市探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.24%，報3923.29點，守住3900點；深成指跌0.25%，創業板指跌0.68%。滬深兩市全日交易額1.92萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量626億元或3%。

　　盤面上，有色板塊全日強勢，天山鋁業(深:002532)等多股漲停。黃金概念尾盤走高，赤峰黃金(06693)(滬:600988)A股收漲近8%，山金國際(深:000975)、山東黃金(01787)(滬:600547)A股漲幅居前。中東戰事持續升溫，市場避險情緒反覆，國際金價早盤一度下跌1.7%。伊朗官員表示，正嚴肅考慮退出《不擴散核武器條約》，並計劃對通過霍爾木茲海峽的船隻實施更嚴格的准入與收費制度。

　　農業股亦持續造好，消息面上，國家糧食和物資儲備局於27日召開民營糧食企業座談會，強調將加強糧食收儲調控，促進產銷銜接，強化執法監管，完善與民營企業的常態化溝通機制，努力為民營糧食企業發展提供更好的服務。

　　下跌方面，電力、保險股跌幅居前，酒店餐飲股亦震盪走低。市場監管總局進一步整治平台經濟、光伏、鋰電池、新能源汽車等重點行業和領域「內捲式」競爭，將查處平台企業利用搜索排名、經營評價、算法控制、限制流量等手段，或藉補貼、優惠、紅包等活動，強制或者變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004491.95-0.24　
上證指數3923.29+0.248398.22
深證成指13726.20-0.2510760.71
創業板指3273.36-0.68　
科創501289.78-0.84　
B股指數264.47+0.251.86
深證B指1199.67-0.130.49

《經濟通通訊社30日專訊》

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