《Ａ股行情》滬綜指收升0.24%守住三千九，農業、有色板塊全日強勢

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▷ 有色、農業板塊走強，黃金概念股尾盤上漲
▷ 國家糧食局召開民營企業座談會，強調糧食收儲調控
滬深股市探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.24%，報3923.29點，守住3900點；深成指跌0.25%，創業板指跌0.68%。滬深兩市全日交易額1.92萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量626億元或3%。
盤面上，有色板塊全日強勢，天山鋁業(深:002532)等多股漲停。黃金概念尾盤走高，赤峰黃金(06693)(滬:600988)A股收漲近8%，山金國際(深:000975)、山東黃金(01787)(滬:600547)A股漲幅居前。中東戰事持續升溫，市場避險情緒反覆，國際金價早盤一度下跌1.7%。伊朗官員表示，正嚴肅考慮退出《不擴散核武器條約》，並計劃對通過霍爾木茲海峽的船隻實施更嚴格的准入與收費制度。
農業股亦持續造好，消息面上，國家糧食和物資儲備局於27日召開民營糧食企業座談會，強調將加強糧食收儲調控，促進產銷銜接，強化執法監管，完善與民營企業的常態化溝通機制，努力為民營糧食企業發展提供更好的服務。
下跌方面，電力、保險股跌幅居前，酒店餐飲股亦震盪走低。市場監管總局進一步整治平台經濟、光伏、鋰電池、新能源汽車等重點行業和領域「內捲式」競爭，將查處平台企業利用搜索排名、經營評價、算法控制、限制流量等手段，或藉補貼、優惠、紅包等活動，強制或者變相強制平台內經營者以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4491.95
|-0.24
|上證指數
|3923.29
|+0.24
|8398.22
|深證成指
|13726.20
|-0.25
|10760.71
|創業板指
|3273.36
|-0.68
|科創50
|1289.78
|-0.84
|B股指數
|264.47
|+0.25
|1.86
|深證B指
|1199.67
|-0.13
|0.49
《經濟通通訊社30日專訊》
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