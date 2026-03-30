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AH股新聞

30/03/2026 10:00

《Ａ股焦點》豬肉價格創近7年新低，豬肉股多數跌，牧原股份A挫近3%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月全國豬肉均價7.92元/斤，創近7年新低
▷ 自繁自養每頭虧損297.68元，外購仔豬虧141.48元
▷ A股豬肉股多數下跌，京基智農逆市漲超9%

　　近日，豬肉價格持續走低引發廣泛關注。農業農村部監測信息顯示，今年3月20日-26日，全國豬肉平均批發價格為7.92元（人民幣．下同）/斤，環比下降1.9%，2025年同期為10.34元/斤，同比下降23.4%。豬肉批發價格從2024年8月開始持續下降，距高點的13.88元/斤，已跌去約43%。另中國養豬網監測數據也顯示，截至3月25日，全國外三元生豬出欄均價跌至10.16元/公斤，創近7年來新低。

　　內媒指，生豬價格走低疊加飼料成本攀升，養殖行業幾乎陷入「養一頭虧一頭」的情況。據銀河證券數據，3月20日自繁自養、外購仔豬養殖利潤分別為-297.68元/頭和-141.48元/頭。卓創資訊數據也顯示，3月中旬生豬養殖端平均每頭虧損約225元。

　　頭部企業也面臨虧損風險。牧原股份(02714)(深:002714)去年歸母淨利潤154.87億元，同比下降超一成。牧原股份表示，公司今年1-2月的平均生豬養殖成本在12元/kg左右，對比其生豬銷售價格來看，2月份公司虧損幅度在0.4元/公斤左右。溫氏股份(深:300498)2月份銷售收入創下2025年同期以來最低；唐人神(深:002567)銷量上升，但銷售收入同比下降22.74%。

　　A股豬肉概念股現多數走低，牧原股份A挫近3%，海大集團(深:002311)、正邦科技(深:002157)跌超1%，溫氏股份、唐人神跌不足1%；不過，京基智農(深:000048)逆市漲超9%，大北農(深:002385)升逾2%。
《經濟通通訊社30日專訊》

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