《Ａ股焦點》三安光電挫8%，集團重組等已與具政府背景投資者初步溝通

三安集團今日上午舉行新聞發布會，回應公司實際控制人林秀成被國家監察委員會留置並立案調查一事。集團董事林志東指，事件已引發債權人採取司法保全措施，給當前局面、各地項目合作方及債權人帶來了困擾與影響，三安集團深表歉意。



林志東稱，上市公司三安光電獨立運營，經營狀態、現金流均正常開展，此次面臨短期流動性挑戰的暫限集團層面。目前三安集團的戰投與重組，除了與各銀行、各地政府磋商解決方案外，已與具有政府背景的投資者進行初步溝通，但尚未形成具體方案。



*目前上市公司生產經營一切正常*



三安光電(滬:600703)總經理林科闖則表示，林秀成自2017年7月10日起未在三安光電擔任任何職務，亦未參與上市公司日常經營管理。該事件為實控人個人事項，與上市公司無關聯。他強調，三安光電與供應商、客戶和金融機構交流並得到他們的支持，目前生產經營一切正常。三安光電有獨立的組織架構，各項業務按計劃推進，與意法半導體合作的重慶碳化硅芯片項目已進入批量量產階段。



另外，為穩定投資者信心，三安光電董事長林志強將斥資2000萬-4000萬元（人民幣．下同）增持公司股票，公司總經理林科闖擬增持500萬元-1000萬元。



三安光電今日低開低走，現下挫8.28%，報11.52元，股價暫連跌三日。

《經濟通通訊社30日專訊》