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AH股新聞

30/03/2026 10:56

《Ａ股焦點》英矽智能逾27億美元授權新藥予禮來，創新藥概念走強

　　3月29日，英矽智能(03696)宣布與禮來達成授權及藥物研發合作，雙方將利用英矽智能的AI製藥能力，加速多個治療領域中新型療法的發現與開發。根據相關協議條款，禮來將獲得一項全球獨家授權，用於開發、生產及商業化針對特定適應症、目前處於臨床前開發階段、具有潛力成為「同類最佳」的新型口服療法；英矽智能將有資格獲得1.15億美元首付款，並在後續達成開發、監管及商業化里程碑後獲得進一步付款，使交易總價值最高可達約27.5億美元；此外，英矽智能還將獲得基於未來銷售額的分級特許權使用費。

　　據外媒報道，此次授權藥物或為GLP-1藥物。英矽智能網站公示的研發管線中，適用於肥胖及代謝疾病的GLP-1R靶點被描述為「已授權給未公開的合作夥伴」。公司年報顯示，該GLP-1R藥物機制為「長半衰期激動劑用於每周一次給藥」。截至目前，商業化較為成熟的司美格魯肽、Orforglipron等GLP-1藥物仍採取每天給藥機制。

　　A股創新藥概念受提振持續走強，東誠藥業(深:002675)等多股漲停，三生國健(滬:688336)大漲超12%，科興製藥(滬:688136)上揚超9%，諾誠健華(09969)(滬:688428)A股升近7%，通化東寶(滬:600867)彈逾6%，榮昌生物(09995)(滬:688331)A股升逾4%。
《經濟通通訊社30日專訊》

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