《Ａ股焦點》招商銀行AH微跌，行長王良稱要以10%為底線管控好ROE水平

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招商銀行今日召開2025年度業績發布會。招商銀行行長王良在會上表示，近年來招行盈利增速有所放緩，但每年分紅比例仍保持在35%的水平，意味著留存利潤較多，導致淨資產規模不斷擴大。在利潤增速放緩的背景下，分母端的擴張使得招行淨資產收益率(ROE)近兩年呈現下行趨勢。王良預計，淨資產收益率(ROE)將繼續下行，要以10%為底線管控好ROE水平。「一家銀行只有能夠保持10%以上的ROE，才能給股東創造一個比較好的回報」。



招商銀行(03968)(滬:600036)A股現微跌0.05%，報39.42元人民幣；H股微跌0.08%。



*去年淨息差降幅較2024年明顯收窄*



據招商銀行發布的年報，該行淨息差同比下降11個基點至1.87%。副行長、財務負責人、董事會秘書彭家文表示，招商銀行全年息差運行呈現兩大特點：一是淨息差雖仍在收窄，但降幅較2024年明顯收窄；二是四季度息差出現環比反彈。對於2026年息差趨勢，彭家文表示，整體判斷淨息差仍將持續收窄，但收窄幅度有望好於2025年。



此外，招商銀行董事長繆建民表示，過去招行在金融科技方面走在了行業的前面，現在董事會對招行提出來的要求是要「打造行業內第一家智能銀行」。據了解，去年底招行已完成「十五五」時期的數字金融發展規劃，對接下來五年的數字金融工作進行了全面部署。在接下來五年中，打造智能銀行是招行的一項核心工作。

《經濟通通訊社30日專訊》