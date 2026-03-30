美斯告Temu、Shein、沃爾瑪等平台賣家侵權

據阿根廷《號角報》(Clarin)報道，阿根廷球星美斯(Lionel Messi)25日在美國紐約控告多名主要位於中國的電商賣家，指他們透過拼多多Temu、快時尚平台Shein(希音)及零售平台Walmart(沃爾瑪)等平台販售未經授權、配有美斯名稱與專屬標誌的仿冒商品，要求停止相關侵權行為，並追究相關責任。



報道指，根據起訴書，美斯並未將電商平台本身列為被告，主要是針對透過平台營運的個別位於中國的電商賣家；這些賣家利用美斯的知名度銷售運動服、鞋類、配件及包款等商品，損害其代言品牌價值。



起訴書強調，美斯於2016年在美國完成商標註冊，由美斯持有相關權利，並授權旗下公司進行全球經營；中國賣家雖居於海外，但持續向美國市場銷售商品，因此符合美國司法管轄的條件。



報道指出，美斯此次提告不僅關乎個別侵權行為，更是涉及長期保護運動員品牌資產和避免帶來聲譽風險。

《經濟通通訊社30日專訊》