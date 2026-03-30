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AH股新聞

30/03/2026 09:41

《中國監管》巴曙松據報涉嫌經濟類犯罪且金額巨大，案件由上海警方偵辦

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 巴曙松涉經濟類犯罪，上海警方偵辦
▷ 案件與郭雲釗案關聯，兩人有師生之誼
▷ 郭雲釗現任廣發銀行獨立董事

　　港交所(00388)前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松近日傳失聯受查，《經濟觀察網》日前引述多名消息人士指出，巴曙松一案由上海警方負責偵辦；巴曙松涉嫌經濟類犯罪，且金額巨大。

*傳涉郭雲釗案*

　　另有知情者透露，巴曙松案與廣發銀行股份有限公司獨立董事郭雲釗案相關聯。知情者稱，巴曙松與郭雲釗相識多年，且有「師生之誼」；郭雲釗亦涉經濟類案件，已失聯了很長一段時間。

　　公開資料顯示，郭雲釗生於1966年，年長巴曙松三歲，曾獲蘭州大學應用化學學士學位，北京大學工商管理碩士學位，東北大學管理與工程學博士學位。郭雲釗曾任中國藍星化學清洗總公司(現名：中國藍星【集團】股份有限公司)工程辦副主任、副總工程師，中國化工集團公司財務部主任兼中國金谷國際信托投資公司董事長，中投信托有限責任公司(現名：中建投信托股份責任公司)董事長，中國建銀投資有限責任公司副總裁等職。

　　2016年，郭雲釗成為國信國投基金管理(北京)有限公司總裁，並任該公司的法定代表人；2020年，這家公司更名為國信國投基金管理(海南)有限公司，2024年再更名為拓擇匯利企業管理(海南)有限公司。

　　　郭雲釗也曾在2018年11月至2021年8月，任海南天然橡膠產業集團股份有限公司(滬:601118)的董事；也曾是雲康集團有限公司(02325)的非執行董事，2023年8月離任。同時，郭雲釗還是廣發銀行股份有限公司的現任獨立董事。
《經濟通通訊社30日專訊》

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