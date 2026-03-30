【數據前瞻】機構：中國3月官方製造業PMI料重返擴張區間至50.1%

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中國3月官方製造業PMI和RatingDog製造業PMI將分別於明日及後日（1日）公布。春節假期過後工廠復工且油價衝擊暫不明顯，新興製造景氣偏強，中國工業活動有望時隔兩個月重新恢復景氣。《路透》綜合28家分析機構預估中值顯示，中國3月官方製造業採購經理人指數(PMI)料重返擴張區間，從49%升至50.1%。



*機構料3月RatingDog中國製造業PMI略降至51.6*



另據15家機構預估中值顯示，3月RatingDog中國製造業PMI料從52.1略回落至51.6，連續第四個月處於擴張區間。



*高盛、廣發證券：新興產業景氣偏強*



投行高盛預計，3月中國官方製造業PMI料回升，因經季節性調整後的新興產業PMI出現較明顯的上升；RatingDog的製造業PMI則將回落，因該指標對出口活動敏感度較高，而高頻指標顯示，3月出口動能較2月有所走弱。



中國3月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比回升13個點至57.6，環比升幅為五年以來最高；新興產業擴張態勢持續，周期向上趨勢確認。



廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，3月EPMI的超季節性好轉顯示新興製造景氣偏強，傳統製造方面，3月前兩旬焦化、PVC（聚氯乙烯）、苯乙烯、紡織、汽車鋼胎等同比好於前值，也為官方製造業PMI的上行構成支撐。



*凱投宏觀：油價衝擊對中國工廠活動影響有限*



就近期中東衝突導致的油價飆漲對中國生產影響，凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Zichun Huang則認為，油價衝擊迄今對中國工廠活動的影響不大且相對有限。



另外，高盛和凱投宏觀均預期，中國3月官方非製造業PMI將小幅回升。春節過後務工人員陸續返崗，且年初以來政府支出有所加快，支撐著基礎設施項目建設。

《經濟通通訊社30日專訊》