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AH股新聞

30/03/2026 08:23

【新股上市】山東黃金(01787)控股子公司山金國際黃金重新申請來港上市

　　山東黃金(01787)(滬:600547)公布，控股子公司山金國際黃金正在進行申請發行H股，並在香港聯合交易所主板掛牌上市。

　　該集團指，根據發行上市的時間安排，山金國際已於上周五(27日）向香港聯交所重新遞交發行上市申請，並於同日在香港聯交所網站刊登發行上市的申請資料。該申請資料為山金國際草擬版本，其所載資料可能會適時作出更新和修訂。
《經濟通通訊社30日專訊》

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