比亞迪(01211)去年少賺19%毛利率下跌派息35.8分，單季盈利急跌38%

比亞迪(01211)(深:002594)公布，截至去年12月31日止年度盈利約326.2億元(人民幣．下同)，下跌18.9%，是自2021年以來首次錄得年盈利倒退，每股盈利3.58元，派末期股息每股35.8分。單計第四季，比亞迪期內盈利下跌38%至93億元，營業額下降約14%至2377億元，是連續第三季業績差過預期。



該集團指，營業收入約8039億元，升3.46%，其中境外營業額3107億元，營業成本升5.6%，至6613億元，毛利約1426.6億元，跌5.5%，毛利率18%，跌1個百分點。去年存貨周轉天數為72日，比2024年升11日。要留意的是，比亞迪第四季每月銷量均未能突破國內月銷售50萬輛關卡。



該集團董事長王傳福在業績報告中指，新能源汽車產業競爭已經白熱化，正在經歷殘酷的「淘汰賽」。比亞迪汽車去年出口量首次突破百萬，增長1.4倍，新能源汽車出口量位居全國首位，同時品牌高端化也加快向上突破，仰望、騰勢和方程豹去年銷量近40萬輛，佔集團乘用車總銷量比重較2024年有較大的提升。他指，去年集團加快出海，新能源汽車運營已遍布全球119個國家和地區。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》