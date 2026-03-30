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AH股新聞

30/03/2026 07:57

中國石油(00857)去年盈利跌4.5%，派息25分，料今年資本開支2794億人幣

　　中國石油(00857)(滬:601857)公布，截至去年12月31日止年度盈利約1573.2億元(人民幣．下同)，跌4.5%，每股盈利86分，派末期股息每股25分，和去年派息水平持平。

　　集團營業收入約2.8萬億元，跌2.5%，主要由於原油、成品油等油氣產品價格下降以及銷量變化綜合影響。去年集團原油平均實現價格為每桶64.11美元，按年下降14.2%，天然氣平均每千立方米價格2291元，按年微增0.2%。

　　按中國會計準則，中國石油扣除非經常性損益的淨利潤1616.7億元，跌6.7%，加權平均淨資產收益率10.1%，跌1個百分點。

　　該集團指，去年原油產量9.48億桶，增長0.7%；可銷售天然氣產量增長4.5%；油氣當量產量約18.42億桶，增長2.5%，加工原油約13.8億桶，下降0.2%。

*計劃今年油氣增產12%*

　　該集團指，今年計劃原油產量為9.41億桶，可銷售天然氣產量為5.47萬億立方英尺，油氣當量合計為18.53億桶，按年升12.3%，計劃原油加工量為13.77億桶。該集團指，去年全年資本性支出2690.89億元，下降2.5%，預測今年資本性支出2794億元，升3.8%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》

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