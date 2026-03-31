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AH股新聞

31/03/2026 15:06

《駐京專電》黃益平：今年財政政策更積極，或有進一步措施支持經濟增長

　　中國記協今日舉辦新聞茶座，北京大學博雅特聘教授，國家發展研究院院長、人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平解讀中國經濟形勢。他在會上表示，今年全國兩會有一些非常具體的政策目標，最主要的是經濟增長目標是4.5%-5%、通脹率2%。從宏觀政策的角度來看，政策立場非常清晰，就是財政政策會更加積極。

　　他表示，「我們一直說現在的財政政策是積極的財政政策，從數字來看，比去年要高一點點，赤字率去年是3%，今年是4%。同時還有一批政府的國債，貨幣政策適度寬鬆。從這兩點來說，宏觀經濟政策的立場其實在去年就已經比較明確，今年可能會有進一步措施來支持經濟增長」。

*化解風險仍是今年比較重要政治任務*

　　黃益平又稱，政策的重點跟經濟增長模式轉型有關，「最主要我覺得是三個方面的政治任務，第一個就是擴大內需，尤其是擴大消費需求；第二個是發展新質生產力，一些新興的產業快速的成長；第三個是中國經濟確實面對面臨一些風險因素，像房地產、地方債，化解風險仍然是今年比較重要的政治任務之一。兩會結束以後，政策的框架，目標手段和主要的任務，已比較清楚」。

　　他並提到，今年頭兩個月的經濟數據超過市場的預期。十五五規劃方面，國家安排了100多個重點項目，意味著在未來一段時間，投資能夠保證今年的經濟增長態勢。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明31日北京專電》

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