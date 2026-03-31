《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2709.79
|紫金礦業
|(601899)
|1991.55
|工業富聯
|(601138)
|1917.49
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1828.65
|藥明康德
|(603259)
|1558.16
|兆易創新
|(603986)
|1540.01
|三一重工
|(600031)
|1365.94
|中國鋁業
|(601600)
|1178.61
|瀾起科技
|(688008)
|1090.50
|佰維存儲
|(688525)
|958.48
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3670.19
|中際旭創
|(300308)
|3321.51
|新易盛
|(300502)
|2182.15
|美的集團
|(000333)
|1755.52
|立訊精密
|(002475)
|1608.40
|陽光電源
|(300274)
|1506.98
|天孚通信
|(300394)
|1424.64
|思源電氣
|(002028)
|1384.41
|藍色光標
|(300058)
|1197.46
|濰柴動力
|(000338)
|1161.69
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》
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