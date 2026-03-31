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AH股新聞

31/03/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)2709.79
紫金礦業(601899)1991.55
工業富聯(601138)1917.49
恒瑞醫藥(600276)1828.65
藥明康德(603259)1558.16
兆易創新(603986)1540.01
三一重工(600031)1365.94
中國鋁業(601600)1178.61
瀾起科技(688008)1090.50
佰維存儲(688525)958.48
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3670.19
中際旭創(300308)3321.51
新易盛(300502)2182.15
美的集團(000333)1755.52
立訊精密(002475)1608.40
陽光電源(300274)1506.98
天孚通信(300394)1424.64
思源電氣(002028)1384.41
藍色光標(300058)1197.46
濰柴動力(000338)1161.69

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》

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