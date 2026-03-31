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AH股新聞

31/03/2026 08:15

《神州頭條》財經報章頭版摘要：市監總局要求防治重點行業「內捲式」競爭

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平30日參加首都植樹活動，強調全民參與造林
▷ 市監總局30日發文要求防治重點行業「內捲式」競爭
▷ 1043家A股公司披露2025年報，近九成盈利

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平參加首都植樹活動強調，為山川大地增添錦繡
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國家主席習近平30日上午在參加首都義務植樹活動時強調，良好生態人人共享，也需要合力共建。要組織動員全社會廣泛參與植樹造林，為山川大地增添錦繡，讓中國式現代化的底色更加亮麗。

習近平向世界數據組織成立致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3月30日，國家主席習近平向世界數據組織成立致賀信。習近平強調，中國將秉持共商共建共享理念，支持世界數據組織發揮作用，同各方一道凝聚數據治理規則共識，推動數智技術創新，促進數據安全有序流動和高效開發利用，服務全球數字經濟健康發展。

市監總局發文要求，著力防治重點行業和領域「內捲式」競爭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市監總局30日發布《關於進一步貫徹實施〈中華人民共和國反不正當競爭法〉的通知》，對準確把握貫徹實施反不正當競爭法的工作重點、積極推動反不正當競爭法有效實施等內容提出要求。


《上海證券報》

習近平參加首都植樹活動強調，為山川大地增添錦繡
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平30日上午在參加首都義務植樹活動時強調，要組織動員全社會廣泛參與植樹造林，為山川大地增添錦繡，讓中國式現代化的底色更加亮麗。

超千家A股公司年報「交卷」，新興產業釋放增長新動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年A股上市公司年報披露進入高峰期。據Choice數據統計，截至3月30日21時，已有1043家上市公司正式發布2025年年度報告，其中近九成公司實現盈利，已披露年報的上市公司整體經營質量穩中有進。

市監總局：著力防治重點行業和領域「內捲式」競爭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市監總局30日發布反不正當競爭法通知。通知提出：著力防治平台經濟、光伏、鋰電池、新能源汽車等重點行業和領域「內捲式」競爭；防治大型企業等經營者拖欠中小企業帳款。通知還明確提出，推動研究制定「禁止網絡不正當競爭條例」。


《證券時報》

習近平參加首都植樹活動強調，為山川大地增添錦繡
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平30日上午在參加首都義務植樹活動時強調，要組織動員全社會廣泛參與植樹造林，為山川大地增添錦繡，讓中國式現代化的底色更加亮麗。

習近平向世界數據組織成立致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3月30日，國家主席習近平向世界數據組織成立致賀信。

ESG披露不該報喜不報憂
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年，A股將迎來ESG（環境、社會和治理）強制披露「首考」。截至2026年3月29日，已有超450家A股公司披露2025年度ESG報告。在披露率提升的背後，上市公司選擇性披露、報喜不報憂等情況依然存在，讓ESG報告淪為品牌宣傳冊。

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