《神州經脈》製造業PMI一年高，滬指月挫逾6%，人民幣七個月連升斷纜

滬綜指今日(31日)高開低走，震盪收低0.8%，收報3891.86點，失守3900關；滬指全月累跌6.51%，創2022年1月以來單月最大跌幅，三個月連升斷纜。今日深成指也跌1.81%，創業板指挫2.7%。成交持續低位，滬深兩市全日交易額1.99萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加767億元或4%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9081，較上個交易日4時30分收盤價升49點子，止四連跌，全日在6.9016至6.9118之間波動。全月計，3月即期人民幣貶值0.76%，此前為連續七個月上漲。今日人民幣兌一美元中間價報6.9194，較上個交易日升29點子，止三連跌。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，3月製造業採購經理指數(PMI)為50.4%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，優於市場預期的50.1%，並創2025年3月以來一年新高。同期非製造業商務活動指數為50.1%，比上月升0.6個百分點，為2025年12月以來新高。3月，綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升1.0個百分點，亦是2025年12月以來新高。3月上述三項指數均重返擴張區間，中國經濟景氣水平回升。



2. 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航霍爾木茲海峽，中方對有關方面提供的協助表示感謝。據國內外媒體報道，中遠海運旗下滯留波斯灣一個多月的香港籍集裝箱船「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號，已於北京時間今日上午順利通過霍爾木茲海峽，是自2月底以來中國大型船隻首次通過該海峽，預計該兩艘船4月6日抵達馬來西亞的巴生港。



3. 中國外交部稍早發布了巴基斯坦副總理兼外長達爾受中國外長王毅邀請今日來華的消息，而這是達爾3個月內再次訪華。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中國和巴基斯坦是相互信任、相互支持的全天候戰略合作夥伴，兩國在重大國際地區問題上立場相近、溝通緊密。相信兩國外長將就伊朗局勢等共同關心的國際地區問題，加強戰略溝通協調，共同發出和平正義之聲，為勸和止戰，維護地區和平穩定作出新的努力。



4. 據《彭博》報道稱，中國監管機構瞄準超級富豪、加大力度對部分持有香港上市公司股份的離岸信託徵稅。知情人士表示，江蘇、深圳等省市的相關部門已要求這些信託的所有者，申報包括股息和股份處置等投資收益在內的詳細財務信息。在至少一例個案中，地方稅務機關尋求對投資收益徵稅20%並附帶額外罰款。知情人士透露，另一個省的有關部門正要求披露過去兩年從離岸信託取得的收益。



5. 據《央視新聞》報道，長鷹-8(NORINCO LUCA)大型運投無人機今日在河南鄭州上街機場首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。長鷹-8由中國兵器工業集團自主研發，長17米，翼展25米。此次飛行全程採用智能系統主導，人工監控，飛行過程飛行姿態穩定，各系統工作良好，標誌著中國在7噸級智能無人運輸平台領域實現重要突破。



6. 阿里巴巴旗下千問發布新一代全模態大模型Qwen3.5-Omni，據悉，該模型在音視頻理解、識別、交互等215項任務中取得SOTA(性能最佳)，超越谷歌的Gemini-3.1 Pro。目前，阿里雲百煉已上新Qwen3.5-Omni的Plus、Flash、Light三種API，可廣泛應用於短視頻、直播平台、遊戲、自媒體等行業。普通用戶也可前往Qwen Chat免費體驗，開發者和企業可通過阿里雲百煉平台調用該模型，每百萬Tokens輸入不到0.8元，低於Gemini-3.1 Pro價格的十分之一。



7. 據《每日經濟新聞》報道，今日有用戶發現，國行iPhone設置頁面短暫出現「Apple智能與Siri」選項，引發「Apple Intelligence國行版落地」的熱烈討論，但該選項很快被移除，已下載的相關功能也被收回。蘋果方面回應稱，由於軟件問題，中國的iPhone和iPad設備曾短暫地可以下載其他地區適用的設備端Apple智能並啟用該功能，但此問題已迅速修復。「蘋果智能的推出時間依監管部門審批情況而定，我們正在積極推進落地中國。」



8. 財政部公布，1-2月，全國國有及國有控股企業營業總收入125655.0億元，同比增長0.2%；利潤總額6266.2億元，同比下降2.0%。1-2月，國有企業應交稅費10932.5億元，同比下降2.3%。2月末，國有企業資產負債率65.4%，同比上升0.5個百分點。