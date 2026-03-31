《鍾之日記》恒指連挫兩月，兩萬五終不保

3月31日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普稱結束戰爭指日可待，同時威脅若不立即重開霍爾木茲海峽，美國將摧毀伊朗基本能源設施，國際油價再度走高，美股周一（30日）多數走低。至於港股今早開市靠穩，惟長假將至加上觀望氣氛漸濃，整體表現偏悶，恒指全天保持窄幅上落格局，收報24788，升37點或0.2%，主板成交近2558億元。恒指全月則跌1842點或6.92%，連跌兩月共9.68%，兩萬五不保。



*滬指全月挫6.5%，逾四年最大單月跌幅*



3月官方製造業PMI重返擴張區間並創一年高點，經濟學家稱，今年春節時間相對較晚，這可能對PMI上升有所推動。但鑒於高能源價格帶來的負面影響，目前中國二季度前景仍不明朗。滬綜指今日高開低走，震盪收跌0.8%，收報3891.86點，失守3900關；全月則累跌6.51%，創2022年1月以來單月最大跌幅，三個月連升斷纜。今日深成指也跌1.81%，創業板指挫2.7%。滬深兩市全日交易額1.99萬億元人民幣，較上個交易日增4%。



板塊方面，今日銀行股收漲1.5%，為少數幾個錄得升幅的板塊之一。截至3月30日，工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行均已公布2025年度業績，六大行均實現營收和淨利雙雙增長。此外，白酒股逆市走強，貴州茅台(滬:600519)收升2.1%；公司將同時上調500ml飛天茅台酒的出廠價及自營零售價，漲幅分別為8.6%和2.7%。下跌方面，半導體全日挫3.4%，佰維存儲(滬:688525)大跌8.6%。煤炭股集體下挫，糧食、種業股走低。



全月來看，滬指呈現衝高回落走勢，月初一度衝上4197點水平，挑戰四千二大關，隨後逐漸走弱，最終失守3900點關口。外圍風險成為擾動市場最主要因素，中東戰火持續滿月，全球股市跟隨上落，雖然A股3月跌幅見6.5%，《彭博》仍稱中國股市正成為伊朗戰爭中表現最佳的市場之一，其相較於全球其他股市的表現有望達到2025年8月以來的最強水平。



*美的去年多賺14%，股價升近7%*



美的集團(00300)最新業績表現亮眼。2025年度實現營收4585億元人民幣，按年增12.1%；歸母淨利潤達439.45億元，同比增長14.03%。美的今日股價大漲6.8%，報83.8元。



報告期內，智能家居業務收入2999億元人民幣，按年增11.3%；商業及工業解決方案1228億元人民幣，增17.5%。值得留意的是，機器人與自動化收入升8%至310億元人民幣。美的稱，正在轉型為一家「AI+」全球性科技集團，通過打造「家庭大腦」和「工廠大腦」兩大樞紐，在「智慧家居、智能製造、智慧辦公、行業賦能」四大核心業務場景全面深度應用AI賦能，並計劃未來三年投入超600億元人民幣用於前沿科研。



業務端的強勁增長也為美的保持高額分紅提供有力支撐。公司擬每10股派發現金紅利38元人民幣，現金分紅總額達286億元人民幣；加上2025年中期分紅的每10股派發5元人民幣，美的集團2025年全年的現金分紅總額達324億元人民幣。此外，據統計，美的集團近10年來累計分紅超1500億元人民幣。



滙豐研究發表報告指，美的去年第四季度業績符合市場預期，儘管今年第一季面臨高基數，預測盈利增長仍有望保持正面。該行維持對美的今明兩年的收入預測不變，但將盈利預測上調2%，因對其經營利潤率提升有信心，相信公司已採取措施緩解成本壓力；維持對其A股及H股「買入」評級，H股目標價由110元上調至112元。



不過，里昂認為，美的集團去年第四季收入增速有所放緩，主要受以舊換新政策帶來的高基數效應影響。因海外家電銷售增長放緩及運費上升，里昂下調美的今明兩年純利預測5%至6%，H股目標價由95元下調至94元，重申H股及A股的「跑贏大市」評級。



值得一提，《彭博》引述知情人士報道，美的正考慮發行可轉換債券，預計籌集約20億美元資金。據悉公司已與顧問就潛在發行事宜進行磋商，但目前尚未做出任何決定。



*泡泡瑪特連挫五日，大摩指市場反應過度悲觀*



泡泡瑪特(09992)上周公布業績後股價跌勢不休，即使去年純利倍升仍連挫五日，或許是長期以來市場期望太高，公司業績表現遜於大行預期，因此對該股造成持續沽壓。泡泡瑪特自26日起連續三個交易日進行回購，合共斥近11億元，股價未止跌，今日再挫3.4%，收報143.6元。



摩根士丹利稱，市場下調預期或有其合理性，但對該股票的負面情緒很可能被誇大了。大摩指市場情緒對基本面的反應已經過頭。按當前估值來看，市場似乎已經認定，泡泡瑪特的商業模式在那些它才剛開始滲透的市場中已經行不通。



大摩採用了比市場預期更保守的假設進行分類加總估值(SOTP)，測算結果為每股180元，意味著該股還有約20%的上行空間。



值得留意，國家計算機病毒應急處理中心今日通報，71款移動應用存在違法違規收集使用個人信息情況，其中包括泡泡瑪特、一汽大眾汽車等知名品牌。此次檢測時間為2026年1月22日至2月25日，發現的問題主要集中在隱私政策不明、信息收集目的不清、向第三方共享信息不合規、撤回同意困難等13個方面。



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