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AH股新聞

31/03/2026 08:43

《中國要聞》中科宇航力箭二號運載火箭成功首飛，單次發射成本對標SpaceX

　　3月30日晚，中科宇航力箭二號遙一運載火箭．國際紡都號在東風商業航天創新試驗區成功發射。此次任務是力箭二號運載火箭的首次飛行，將新征程01衛星、新征程02衛星和天視衛星01星送入預定軌道。這是力箭系列運載火箭的第12次發射，也是力箭二號的首次飛行。

*中國首款「通用助推器核心」火箭，可重複使用*

　　力箭二號以大運力、低成本、高頻次為研制目標，同時是中國首款「通用助推器核心」（Common Booster Core，CBC）構型的運載火箭，具有可重複使用能力，後續規劃採用通用芯級捆綁的集束式回收方案。

　　中科宇航方面表示，此次首飛主要驗證了三項關鍵技術：CBC構型應用技術、大直徑光圓筒貯箱結構設計與製造工藝技術，以及大型整流罩平拋分離技術。力箭二號支持0/2/4個捆綁構型，即光桿或捆綁2/4個液體助推器的靈活配置，全面覆蓋2噸至20噸近地軌道運力區間。

　　據力箭二號總指揮楊浩亮介紹，目前力箭二號不回收狀態下的單次發射成本，與SpaceX獵鷹九號回收狀態下單次發射成本基本相當，後續實現回收後成本還有望下降至SpaceX的一半。此外，與中科宇航首型運載火箭力箭一號相比，力箭二號運載能力大幅增加。楊浩亮介紹稱，相較於力箭一號500公里太陽同步軌道1.5噸的運載能力，力箭二號將該指標提升至8噸，定位於支撐低軌互聯網星座快速部署。
《經濟通通訊社31日專訊》

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