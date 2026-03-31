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31/03/2026 16:01

《中國要聞》泡泡瑪特、絲芙蘭等71款應用涉違規收集使用個人信息被通報

　　國家計算機病毒應急處理中心今日通報，71款移動應用存在違法違規收集使用個人信息情況，涉及Sephora(絲芙蘭)、泡泡瑪特(09992)、一汽大眾汽車等多個知名品牌。

　　此次檢測時間為2026年1月22日至2月25日，發現的問題主要集中在隱私政策不明、信息收集目的不清、向第三方共享信息不合規、撤回同意困難等13個方面。

　　其中，17款應用涉及隱私政策違規，例如在首次運行時未通過彈窗等明顯方式提示用戶閱讀隱私政策，或以默認選擇同意等非明示方式徵求用戶同意；隱私政策難以訪問；以及未在處理個人信息前，以清晰易懂的語言向用戶完整告知處理者名稱、聯繫方式及信息保存期限等。

　　同時，多達45款應用因違規收集信息被通報，主要表現為隱私政策未逐一列出App（包括委託的第三方或嵌入的第三方代碼、插件）收集使用個人信息的目的、方式、範圍等。此外，16款應用處理個人信息不當，包括未告知接收方名稱、聯繫方式、處理目的及個人信息的種類，亦未取得用戶單獨同意；以及在向第三方提供個人信息時，未經用戶同意且未作匿名化處理。
《經濟通通訊社31日專訊》

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