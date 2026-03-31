  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

31/03/2026 17:24

《神州債市》中證指數明日發布3個債券指數，涵蓋科創可轉債、長周期地方債

　　中證指數有限公司將於2026年4月1日正式發布中證科創創業可轉換債券指數、中證20年期地方政府債指數、中證30年期地方政府債指數，為市場提供多樣化業績基準與投資標的。

　　其中，中證科創創業可轉換債券指數從交易所上市的債券中，選取發行人為科創板和創業板上市公司的存續可轉換債券作為指數樣本，以反映相應可轉換債券的整體表現。

　　中證20年期地方政府債指數從交易所或銀行間上市的債券中，選取發行期限為20年、上市時間為5年內的地方政府債作為指數樣本，以反映相應期限地方政府債券的整體表現。

　　中證30年期地方政府債指數則從交易所或銀行間上市的債券中，選取發行期限為30年、上市時間為5年內的地方政府債作為指數樣本，以反映相應期限地方政府債券的整體表現。

*上證科創板公司可轉換債券指數明日發布*

　　同日，上海證券交易所、中證指數有限公司宣布，將於2026年4月1日發布上證科創板公司可轉換債券指數，為市場提供多樣化的業績基準。

　　上證科創板公司可轉換債券指數從上海證券交易所上市的債券中，選取發行人為科創板上市公司的存續可轉換債券作為指數樣本，以反映相應可轉換債券的整體表現。
《經濟通通訊社31日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球...

02/04/2026 17:30

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區