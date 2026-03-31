《神州債市》中證指數明日發布3個債券指數，涵蓋科創可轉債、長周期地方債

中證指數有限公司將於2026年4月1日正式發布中證科創創業可轉換債券指數、中證20年期地方政府債指數、中證30年期地方政府債指數，為市場提供多樣化業績基準與投資標的。



其中，中證科創創業可轉換債券指數從交易所上市的債券中，選取發行人為科創板和創業板上市公司的存續可轉換債券作為指數樣本，以反映相應可轉換債券的整體表現。



中證20年期地方政府債指數從交易所或銀行間上市的債券中，選取發行期限為20年、上市時間為5年內的地方政府債作為指數樣本，以反映相應期限地方政府債券的整體表現。



中證30年期地方政府債指數則從交易所或銀行間上市的債券中，選取發行期限為30年、上市時間為5年內的地方政府債作為指數樣本，以反映相應期限地方政府債券的整體表現。



*上證科創板公司可轉換債券指數明日發布*



同日，上海證券交易所、中證指數有限公司宣布，將於2026年4月1日發布上證科創板公司可轉換債券指數，為市場提供多樣化的業績基準。



上證科創板公司可轉換債券指數從上海證券交易所上市的債券中，選取發行人為科創板上市公司的存續可轉換債券作為指數樣本，以反映相應可轉換債券的整體表現。

《經濟通通訊社31日專訊》