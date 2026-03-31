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31/03/2026 08:24

【中東戰火】中遠海運2集裝箱船成功通過霍爾木茲海峽

　　據《路透》援引船舶追蹤數據顯示，兩艘中國集裝箱船當地時間周一（30日）穿越霍爾木茲海峽，這是它們在上周五（27日）折返後第二次嘗試離開海灣地區。

　　MarineTraffic平台的數據顯示，這兩艘船結伴、保持較小間距駛出海峽，進入公海。「兩艘船今天在第二次嘗試中成功穿越，除伊朗籍船隻外，它們是衝突爆發以來首批離開波斯灣的集裝箱船，」MarineTraffic母公司Kpler的數據分析師表示。「目前兩艘船正以較高航速駛向阿曼灣。」

　　中國遠洋海運集團（COSCO）為這兩艘船的營運方，但尚未對此發表評論。該公司曾於3月25日通知客戶，已恢復亞洲至波斯灣地區（包括阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔爾、科威特和伊拉克）的普通集裝箱預訂業務，顯示航運活動逐步試探性重啟。

　　倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶追蹤數據顯示，一艘由希臘運營、滿載沙特原油並駛往印度的油輪近日也通過該海峽駛離了海灣地區。

　　霍爾木茲海峽自戰事爆發以來幾乎陷入封鎖狀態。伊朗除對波斯灣航運發動攻擊外，亦持續發出威脅，導致數百艘船舶與約2萬名海員滯留區域內，能源運輸亦受到重創。
《經濟通通訊社31日專訊》

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