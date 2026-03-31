《打擊貪腐》受賄數額特別巨大，中證監原副主席王建軍被提起公訴

官媒《央視》發布，今天從最高人民檢察院獲悉，中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席王建軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王建軍作出逮捕決定，並指定由山東省濰坊市人民檢察院審查起訴。近日，濰坊市人民檢察院已向濰坊市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人王建軍利用擔任中國證券監督管理委員會雲南監管局黨委委員、副局長，中國證券監督管理委員會辦公廳副主任、市場監管部主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



早前報道指，57歲的王建軍長期在中證監工作，曾任中證監發行監管部綜合處處長、中證監辦公廳副主任、中證監市場監管部主任，亦曾任深交所總經理，2021年10月起出任中證監副主席，最近一次公開露面是在去年1月19日的人行、中證監股票回購增持再貸款座談會，王建軍當時出席會議並講話，同年5月被通報受查，11月被「雙開」，問題涉「大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面謀利，並非法收受巨額財物」。

《經濟通通訊社31日專訊》