《中國監管》彭博：中國瞄準超級富豪，加大力度對持港股離岸信託徵稅

據《彭博》報道稱，中國監管機構瞄準超級富豪、加大力度對部分持有香港上市公司股份的離岸信託徵稅。



知情人士表示，江蘇、深圳等省市的相關部門已要求這些信託的所有者，申報包括股息和股份處置等投資收益在內的詳細財務信息。一位知情人士稱，上海已在2025年初開始要求申報過去兩年的收益信息。



*稅務機關尋求對投資收益徵稅20%並附帶罰款*



據悉，在至少一例個案中，地方稅務機關尋求對投資收益徵稅20%並附帶額外罰款。知情人士透露，另一個省的有關部門正要求披露過去兩年從離岸信託取得的收益。



報道指此舉凸顯出當局正整治長期以來被視為稅收執法灰色地帶的離岸架構，這也是中國加大對境外資產應繳未繳稅務清查力度的一部分。目前被稅務部門重點關注的這類信託，常用於投資在境外註冊成立、但為投資者提供投資中國企業渠道的所謂紅籌公司。



長期以來離岸信託一直是尋求赴港上市公司股東青睞的工具，部分原因在於它們在很大程度上不受內地稅務機關的監管。知情人士稱，隨著監管關注度上升，一些企業所有者在為即將進行的香港IPO設立此類持股架構時已顯露出猶豫。



值得留意，中國一直在尋求更廣稅收來源，有關部門已加大力度對居民大量未申報的海外資產徵稅。官方數據顯示，去年中國個人所得稅收入較2024年增長11.5%，達到創紀錄的1.62萬億元人民幣。

《經濟通通訊社31日專訊》