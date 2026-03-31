《中歐關係》歐洲議員今訪華，京：將促進中歐關係健康穩定發展

應中國全國人大常委會法制工作委員會的邀請，由歐洲議會內部市場和消費者保護委員會主席率領的九人代表團，將於3月31日至4月2日訪問北京和上海，這是八年來歐洲議會首次派代表團訪華。



對此，中國外交部發言人毛寧稱，立法機構交往是中歐關係的重要組成。相信此次訪問將推動中歐立法機構的交流合作，增進歐洲議會的對華了解和認知，促進中歐關係健康穩定發展。

《經濟通通訊社31日專訊》