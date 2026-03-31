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AH股新聞

31/03/2026 10:21

Epic Games裁員潮據報波及中國區團隊，傳遊戲商城公眾號運營者被裁

　　全球知名遊戲公司、虛幻引擎開發商Epic Games近日正式對外宣布，將在內部裁撤超過1000名員工。裁員原因是《堡壘之夜》(Fortnite，港譯《要塞英雄》)玩家參與度持續下滑，公司支出已高於收入。為維持長期運營，不得不採取大規模成本削減措施。

　　根據內地遊戲門戶網站3DM報道，此次裁員波及到中國區團隊。參考網傳截圖，其中顯示為「Epic遊戲商城」官方公眾號的帳號管理員與網友互動時表示：「人生不可能一成不變，總有一個又一個的節點。有時候是自己想改變，有時候是被人推著。但不管如何總要走下去。」

　　同時，還有網傳截圖顯示，自稱是「Epic遊戲商城」官方公眾號的運營者聲稱「自己的確在裁員名單上，但公司給予了一定緩衝時間，後續將會有新員工接替自己的工作」。

　　公開資料顯示，騰訊(00700)於2012年以3.3億美元拿下Epic公司48.4%的已發行股份，相當於Epic總股份的40%，一舉成為Epic最大的股東。由於Epic後續融資，騰訊持股比例被稀釋至約28%。據英國《金融時報》今年3月報道，特朗普政府正就騰訊能否保留Epic Games 28%股權展開深入討論，審查核心在於騰訊是否能存取大量美國用戶個人資料。
《經濟通通訊社31日專訊》

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