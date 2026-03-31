【聚焦人幣】中國銀行盧瑩：熊貓債、點心債正協同擴容，市場進入生態重構新發展階段

據《財聯社》報道，今日在北京舉行的ICMA中國債務資本市場2026年度會議上，中國銀行公司金融與投資銀行部副總經理盧瑩表示，跨境人民幣債券市場已進入生態重構新發展階段，熊貓債與點心債作為跨境人民幣債券的兩個核心市場，正在協同擴容。



2025年中國銀行間市場熊貓債發行量達到1733億元（人民幣．下同），年末存續規模躍升至3857億元，同比增幅達到65%，同期點心債發行規模連續第二年突破了1.2萬億，存量規模已經超過了2萬億元，較2022年實現翻倍增長。另外，依託融資成本優勢，發行人結構全球化已經成為跨境人民幣債券市場發展的新動能。



盧瑩指出，人民幣債券的配置價值在全球資本格局重塑過程中加速凸顯，人民幣離岸資金池規模不斷擴大，2025年香港人民幣存款規模同比增長4%，境外機構持有中國債券規模突破3.4萬億元，同期人民幣對美元匯率在複雜環境中保持基本穩定。人民幣債券收益穩定、信用優質、波動與傳統市場相關性較低，為國際投資者提供標準化、規模化的中國信用投資工具，正在成為全球資產配置必選項。

《經濟通通訊社31日專訊》