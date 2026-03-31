  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

31/03/2026 11:30

【聚焦人幣】中國銀行盧瑩：熊貓債、點心債正協同擴容，市場進入生態重構新發展階段

　　據《財聯社》報道，今日在北京舉行的ICMA中國債務資本市場2026年度會議上，中國銀行公司金融與投資銀行部副總經理盧瑩表示，跨境人民幣債券市場已進入生態重構新發展階段，熊貓債與點心債作為跨境人民幣債券的兩個核心市場，正在協同擴容。

　　2025年中國銀行間市場熊貓債發行量達到1733億元（人民幣．下同），年末存續規模躍升至3857億元，同比增幅達到65%，同期點心債發行規模連續第二年突破了1.2萬億，存量規模已經超過了2萬億元，較2022年實現翻倍增長。另外，依託融資成本優勢，發行人結構全球化已經成為跨境人民幣債券市場發展的新動能。

　　盧瑩指出，人民幣債券的配置價值在全球資本格局重塑過程中加速凸顯，人民幣離岸資金池規模不斷擴大，2025年香港人民幣存款規模同比增長4%，境外機構持有中國債券規模突破3.4萬億元，同期人民幣對美元匯率在複雜環境中保持基本穩定。人民幣債券收益穩定、信用優質、波動與傳統市場相關性較低，為國際投資者提供標準化、規模化的中國信用投資工具，正在成為全球資產配置必選項。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費，你認為政府應否介入審批航空燃油附加費？你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行？► 立即投票

上一篇新聞︰31/03/2026 11:34  《Ａ股行情》內地３月製造業ＰＭＩ創一年高，滬綜指半日收低０…

下一篇新聞︰31/03/2026 11:23  《Ａ股焦點》銀行股逆勢活躍，六大行去年營收淨利均增長

其他
More

31/03/2026 11:52  《Ａ場新股》銀河航天啟動Ａ股ＩＰＯ輔導，商業衛星獨角獸加速…

31/03/2026 11:37  《Ａ股焦點》中興通訊Ａ半日升０﹒６％，正與字節等推進新一代…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

82師打頭陣，誰人記得《英雄塚》？

30/03/2026 15:59

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區