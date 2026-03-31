《中國房產》成都5宗宅地成交，越秀金茂等房企26億競得核心地塊

成都今日有5宗宅地出讓，最終2宗地溢價成交、3宗地底價成交，總成交金額26.23億元(人民幣．下同)。這些地塊均位於主城區優質地段。
其中，成華區地塊由越秀以樓面價16100元/平方米競得，成交總價10.36億元，溢價率8.05%；青羊區地塊由金茂以樓面價15500元/平方米競得，成交總價8.91億元，溢價率2.65%。
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/03/2026 14:50
成都今日有5宗宅地出讓，最終2宗地溢價成交、3宗地底價成交，總成交金額26.23億元(人民幣．下同)。這些地塊均位於主城區優質地段。
其中，成華區地塊由越秀以樓面價16100元/平方米競得，成交總價10.36億元，溢價率8.05%；青羊區地塊由金茂以樓面價15500元/平方米競得，成交總價8.91億元，溢價率2.65%。
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N