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AH股新聞

31/03/2026 09:28

《Ａ股行情》中東戰事或升溫，滬綜指輕微高開0.02%

　　美國總統特朗普施壓伊朗重開霍爾木茲海峽，否則將進一步升級對伊朗的打擊，包括針對關鍵民用能源基礎設施。和談情況不明，市場憂慮戰事升級，日韓股市開盤重挫，滬深股市個別走。滬綜指輕微高開0.02%報3924.07點，深成指低開0.31%，創業板指低開0.8%。

　　半導體方面，《中國證券報》報道，全球半導體產業正迎來新一輪漲價周期。國內半導體市場同步響應漲價，產業鏈上下游企業逐步跟進調價。多位券商分析師認為，半導體行業景氣度有望持續走高，結構性投資機遇正在顯現。壁仞科技(06082)公告，得益於中國對人工智能芯片需求激增，2025年收入躍升至10.3億元（人民幣．下同），上年同期為3.37億元，增長逾兩倍。可惜消息未能帶動板塊整體上揚，芯片股跌多升少。

　　A股龍頭貴州茅台(滬:600519)公告，今日起將飛天53%vol 500ml貴州茅台酒(2026)銷售合同價由1169元/瓶調整為1269元/瓶、自營體系零售價由1499元/瓶調整為1539元/瓶。分析師指出，漲價反映出茅台對飛天酒「真實需求」的衡量，貴州茅台高開逾3%，白酒股開盤大漲，此外，電器、餐飲等消費板塊也見升幅。

　　另外，人民銀行今日進行325億元7天期逆回購，公開市場有175億元逆回購到期，即今日淨投放150億元。
《經濟通通訊社31日專訊》

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