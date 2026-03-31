  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

31/03/2026 11:34

《Ａ股行情》內地3月製造業PMI創一年高，滬綜指半日收低0.38%

　　國家統計局和物流與採購聯合會聯合公布，內地3月工廠生產和需求均趨於活躍，製造業PMI升至50.4，重返擴張區間並創一年高點；另3月官方非製造業商務活動指數PMI為50.1，比上月上升0.6個點，創下三個月高點。

　　經濟數據回暖，不過對股市提振不大，A股三大指數上午集體收低，滬綜指半日跌0.35%報3908.28點，深成指軟1.45%，創業板指挫2.36%。滬深兩市半日成交13308億元(人民幣．下同)，較上個交易日增99億或0.7%。

　　從板塊來看，高鐵概念強勢，神州高鐵(深:000008)二連漲停，金鷹重工(深:301048)升20%封板。商業航天概念逆勢走強，神劍股份(深:002361)走出4連漲停。中國商業太空發射再添里程碑，力箭二號運載火箭以一箭三星的方式首飛告捷，同時以極具競爭力的成本數據，向外界展示國產中型液態燃料火箭的商業潛力。

　　下跌方面，能源板塊走疲，煤炭股跌2.9%，油氣板塊上午挫超1%。投資者繼續關注中東局勢的最新動態。美國總統特朗普警告稱，如果德黑蘭不開放霍爾木茲海峽，美國將摧毀伊朗的能源設施和油井。此前，伊朗稱美國的和平提議「不切實際」，和談未見進展。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】日本自衛隊員持刀闖中國大使館，你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？► 立即投票

上一篇新聞︰31/03/2026 11:37  《Ａ股焦點》中興通訊Ａ半日升０﹒６％，正與字節等推進新一代…

下一篇新聞︰31/03/2026 11:30  【聚焦人幣】中國銀行盧瑩：熊貓債、點心債正協同擴容，市場進入生態重構新發展階段

其他
More

31/03/2026 11:52  《Ａ場新股》銀河航天啟動Ａ股ＩＰＯ輔導，商業衛星獨角獸加速…

31/03/2026 11:23  《Ａ股焦點》銀行股逆勢活躍，六大行去年營收淨利均增長

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

82師打頭陣，誰人記得《英雄塚》？

30/03/2026 15:59

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區