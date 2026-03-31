《Ａ股行情》內地3月製造業PMI創一年高，滬綜指半日收低0.38%

國家統計局和物流與採購聯合會聯合公布，內地3月工廠生產和需求均趨於活躍，製造業PMI升至50.4，重返擴張區間並創一年高點；另3月官方非製造業商務活動指數PMI為50.1，比上月上升0.6個點，創下三個月高點。



經濟數據回暖，不過對股市提振不大，A股三大指數上午集體收低，滬綜指半日跌0.35%報3908.28點，深成指軟1.45%，創業板指挫2.36%。滬深兩市半日成交13308億元(人民幣．下同)，較上個交易日增99億或0.7%。



從板塊來看，高鐵概念強勢，神州高鐵(深:000008)二連漲停，金鷹重工(深:301048)升20%封板。商業航天概念逆勢走強，神劍股份(深:002361)走出4連漲停。中國商業太空發射再添里程碑，力箭二號運載火箭以一箭三星的方式首飛告捷，同時以極具競爭力的成本數據，向外界展示國產中型液態燃料火箭的商業潛力。



下跌方面，能源板塊走疲，煤炭股跌2.9%，油氣板塊上午挫超1%。投資者繼續關注中東局勢的最新動態。美國總統特朗普警告稱，如果德黑蘭不開放霍爾木茲海峽，美國將摧毀伊朗的能源設施和油井。此前，伊朗稱美國的和平提議「不切實際」，和談未見進展。

《經濟通通訊社31日專訊》